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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: تواجد صلاح في معسكر الفراعنة مهم.. ومنتخب مصر "ملوش ظهر" يدافع عنه

محمد صلاح
محمد صلاح

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن سعادته بتواجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في المعسكر القادم للفراعنة، بعد إعلان حسام حسن المدير الفني للقائمة  استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "سعيد للغاية بتواجد محمد صلاح في المعسكر، فهو عنصر مهم وأساسي وله دور كبير مع الفريق".

واتم: "عودة صلاح مهمة جدًا لمنتخب مصر، وهو قادم للعمل وأرجو من الجميع عدم الحديث عن أزمة صلاح والتؤام، ولابد أن يعمل الـ 3 معًا من أجل النجاح والنجاح يصب في مصلحة منتخبنا الوطني".

وأتم: "المنتخب "ملوش ضهر"، ولا يمتلك لجان للدفاع عنه، وخسرنا بعض المبادئ في الوقت الذي كان يجب أن نحمي فيه المنتخب، والهجوم على المنتخب عادة وأصبحت مباحة عند البعض.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - محمد صلاح - مصطفي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف

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