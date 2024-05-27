وبيقولوا على الزملكاوية أوفر.. عمرو أديب يعلق على احتفالات الأهلي بدوري الأبطال

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاحتفالات الأهلاوية بالفوز بدوري أبطال أفريقيا ، قائلا: " احتفالات جمهور النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا أمس مازالت مستمرة"



وأضاف عمرو أديب خلال حواره ببرنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي” :"الزملكاوية كانوا بيحتفلوا كانوا بيقولوا عليهم مأفورين , وإيه يعني بطولة وأخدتوها , والجمهور اللي يطير النسر في الإستاد مش صعب عليه يعمل أي حاجة , وأول مرة أشوف نسر بيطير في ستاد القاهرة حتى لو تيفو"

جبروت الأهلي

وتابع عمرو أديب: "من الطبيعي أن كل فريق يحتفل ببطولة فريقه والأهلاوية من جبروتهم بيقولوا أن بطولة كأس الإنتركوننتنتنال مش مهمة وبيجهزوا لبطولة كأس العالم 2025".

وقدم نادي بيراميدز التهنئة للنادي الأهلي، بعدما توج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

جاء تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ستاد القاهرة الدولي، بالأمس السبت.

وكتب بيراميدز عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مجلس إدارة بيراميدز وجميع العاملين يتقدمون بخالص التهاني للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، بمناسبة الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".



وتقرر أن يُلاقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا غريمه التقليدي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

في سياق متصل، يستعد بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره الجونة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.





