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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: عمر جابر كان يستحق التواجد مع منتخب مصر.. واختيارات حسام حسن طبيعية

عمر جابر
عمر جابر

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على قائمة منتخب مصر، التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "كل الدعم لاختيارات  التؤام، وسندعمهم في مشوارهم للتأهل لكأس العالم 2026".

وتابع: "عمر جابر تعرض للظلم وكان يستحق الانضمام للمنتخب، اللاعب قدم موسم جيد للغاية مع الزمالك".

وأضاف: "خط وسط منتخب مصر جيد، والأسماء الذي تم اختيارها طبيعية، ولابد أن يكون لكل لاعب له دوره الأساسي في المنتخب خلال الفترة القادمة وأن لا يكون انضمامه "كمالة عدد".

وأتم :"استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المنتخبات تجعل اللاعب أمام خيارين إما التطور أو الانتكاسية وعلى جميع اللاعبين الغير منضمين للمنتخب أن تقدم كل ما لديها من أجل التواجد مع الفراعنة".

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - محمد صلاح - مصطفي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف

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