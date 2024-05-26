بيراميدز يُهنئ الأهلي بالتتويج بدوري الأبطال

قدم نادي بيراميدز التهنئة للنادي الأهلي، بعدما توج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

جاء تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ستاد القاهرة الدولي، بالأمس السبت.

وكتب بيراميدز عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مجلس إدارة بيراميدز وجميع العاملين يتقدمون بخالص التهاني للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، بمناسبة الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتقرر أن يُلاقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا غريمه التقليدي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

في سياق متصل، يستعد بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره الجونة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.