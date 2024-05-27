في وداع تشافي ..برشلونة يهزم إشبيلية في الجولة الأخيرة بالليجا

حقق برشلونة فوزا هاما على نظيره إشبيلية بهدفين لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر الدوري الإسباني.

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وأفتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 15 ، ثم تعادل إشبيلية يوسف النصيري في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 59 سجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني للنادي الكتالوني.





ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف إشبيلية عند 41 نقطة في المركز الـ14.