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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

في وداع تشافي ..برشلونة يهزم إشبيلية في الجولة الأخيرة بالليجا

تشافي
تشافي

حقق برشلونة فوزا هاما على نظيره إشبيلية بهدفين لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر الدوري الإسباني. 

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في وداع تشافي ..برشلونة يهزم إشبيلية في الجولة الأخيرة بالليجا

وأفتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 15 ، ثم تعادل إشبيلية يوسف النصيري في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 59 سجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني للنادي الكتالوني. 

 

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف إشبيلية عند 41 نقطة في المركز الـ14.

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