Google تحدث خوارزميتها.. الإنترنت لن يكون هو نفسه أبدًا

على مدار العامين الماضيين، كانت سلسلة من التحديثات التي تم إجراؤها على بحث Google بمثابة ثورة هائلة في أقوى أداة على الإنترنت، والتي تكتمل بميزة الذكاء الاصطناعي غير المسبوقة. هل ستنقذ جوجل الويب أم ستدمره؟

إذا سبق لك أن كتبت "مراجعات لتنقية الهواء" في Google، فمن المحتمل أنك كنت تبحث عن نوع المحتوى الذي ستجده على موقع HouseFresh.com. بدأ الموقع في عام 2020 على يد جيزيل نافارو وزوجها، بناءً على عشر سنوات من الخبرة في الكتابة عن منتجات جودة الهواء الداخلي. لقد ملأوا الطابق السفلي من منازلهم بأجهزة تنقية، وأجروا اختبارات صارمة قائمة على العلم وكتابة مقالات لمساعدة المستهلكين على فرز الضجيج التسويقي.

يعد HouseFresh مثالاً على الصناعة المزدهرة للناشرين المستقلين الذين ينتجون بالضبط نوع المحتوى الأصلي الذي تقول Google إنها ترغب في الترويج له. وبالفعل، بعد وقت قصير من إطلاق الموقع، بدأ عملاق التكنولوجيا في عرض HouseFresh في أعلى نتائج البحث. نما الموقع ليصبح مشروعًا تجاريًا مزدهرًا يضم 15 موظفًا بدوام كامل. كان لدى نافارو خطط كبيرة للمستقبل.

ثم، في سبتمبر 2023، أجرت جوجل واحدًا من سلسلة من التحديثات الرئيسية للخوارزمية التي تدير محرك البحث الخاص بها.

يقول نافارو: "لقد أهلكتنا". "فجأة، أصبحت مصطلحات البحث المستخدمة في ذكر HouseFresh ترسل الأشخاص إلى مجلات كبيرة عن أسلوب الحياة والتي من الواضح أنها لا تختبر المنتجات. والمقالات مليئة بالمعلومات التي أعرف أنها خاطئة."

جاء التحديث الثاني لخوارزمية جوجل في شهر مارس، وكان أكثر قسوة. تضاءل آلاف زوار HouseFresh يوميًا إلى مئات فقط. يقول نافارو: "لقد سحقنا تمامًا". خلال الأسابيع القليلة الماضية، اضطرت HouseFresh إلى تسريح معظم أعضاء فريقها. وتقول إنه إذا لم يتغير شيء، فسيكون الموقع محكومًا عليه بالفشل.

وقال متحدث باسم جوجل لبي بي سي إن الشركة لا تطلق تغييرات على البحث إلا بعد إجراء اختبارات صارمة تؤكد أن هذا التحول سيكون مفيدًا للمستخدمين، وأن الشركة تقدم لأصحاب مواقع الويب المساعدة والموارد والفرص للتعليق على تصنيفاتهم على البحث.

وتتمسك Google بموقفها الثابت المتمثل في أن التغييرات ستكون ذات فائدة للويب، وأن التغييرات في خوارزمية البحث هي مجرد البداية. في الأسبوع الماضي، وقف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي أمام حشد من الناس في مؤتمر المطورين السنوي للشركة وأعلن عن واحدة من أهم التحركات في تاريخ محرك البحث. من الآن فصاعدا، قال بيتشاي، إن بحث جوجل سيوفر إجاباته الخاصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للعديد من أسئلتك، وهي ميزة تسمى "نظرات عامة على الذكاء الاصطناعي" والتي تم طرحها بالفعل للمستخدمين في الولايات المتحدة. وقال بيتشاي: "النتيجة هي منتج يقوم بالعمل نيابة عنك". "إن بحث Google عبارة عن ذكاء اصطناعي منتج على نطاق فضول الإنسان."

إن عمل Google على وشك أن يكون له تأثير عميق على ما يراه الكثير منا عندما يتصلون بالإنترنت

تعد نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي مجرد واحدة من سلسلة من التغييرات الجذرية التي أجرتها Google على منتجها الأساسي على مدار العامين الماضيين. وتقول الشركة إن جهودها الأخيرة لتجديد البحث ستؤدي إلى عصر جديد ومثير من التكنولوجيا وتساعد في حل العديد من المشكلات التي تعاني منها الويب. لكن النقاد يقولون إن العكس قد يكون صحيحا. مع قيام جوجل بإعادة تجهيز خوارزمياتها واستخدام الذكاء الاصطناعي للانتقال من محرك بحث إلى محرك بحث وإجابات، يشعر البعض بالقلق من أن النتيجة قد لا تكون أقل من حدث على مستوى الانقراض للشركات التي تنتج الكثير من المحتوى المفضل لديك.

هناك شيء واحد مؤكد: أن عمل جوجل على وشك أن يكون له تأثير عميق على ما يراه الكثير منا عندما يتصلون بالإنترنت.

جاءت التغييرات لأن Google أدركت أن الويب يواجه مشكلة. لقد رأيت ذلك بنفسك، إذا كنت قد استخدمت محرك بحث من قبل. تهيمن على الإنترنت مدرسة لبناء مواقع الويب تُعرف باسم "تحسين محرك البحث"، أو SEO، وهي تقنيات تهدف إلى ضبط المقالات وصفحات الويب للتعرف عليها بشكل أفضل من بحث Google. توفر Google أيضًا نصائح وأدوات ونصائح لتحسين محركات البحث لأصحاب مواقع الويب. بالنسبة لملايين الشركات التي تعتمد على آليات جهاز البحث، يمكن أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) لعبة لا مفر منها.

المشكلة هي أنه من الممكن إساءة استخدام مُحسنات محركات البحث (SEO). أدرك أصحاب مواقع الويب المغامرين أنه يمكنك في بعض الأحيان كسب المزيد من المال عن طريق إنشاء محتوى مصمم لإرضاء خوارزميات Google، بدلاً من البشر الذين تم تصميمهم ظاهريًا لخدمتهم.

لا تكون جهود Google لمعالجة هذه المشكلة ناجحة دائمًا. إذا شعرت بالإحباط بسبب ما يظهر عندما تبحث عن شيء مثل "أفضل أحذية رياضية للنساء"، فأنت تعرف المشكلة. في كثير من الأحيان، تكون نتائج مصطلحات البحث الشائعة مزدحمة بمواقع الويب التي تحتوي على القليل جدًا من المعلومات المفيدة، ولكنها تحتوي على أطنان من الإعلانات والروابط لتجار التجزئة التي تكسب الناشرين حصة من الأرباح. ما يضيع في كثير من الأحيان هو ماربما تبحث عند فتح Google عن: معلومات من أشخاص لديهم المعرفة والشغف بموضوعهم.

تصاعدت حرب Google على نتائج البحث غير المرغوب فيها. وفي عام 2022، أصدرت الشركة "تحديث محتوى مفيدًا" لخوارزميتها يهدف إلى التخلص من المحتوى الذي تم إنشاؤه فقط بغرض الحصول على تصنيف أعلى في البحث. أصدرت Google تحديثًا لاحقًا في سبتمبر 2023، وتعديلًا ثالثًا للخوارزمية في مارس من هذا العام. وتقول جوجل إن النتيجة هي "محتوى أقل جودة وغير أصلي بنسبة 45% في نتائج البحث". ويمكن اعتباره نجاحا كبيرا.

وقال متحدث باسم جوجل لبي بي سي: "تهدف تحديثاتنا الأخيرة إلى ربط الأشخاص بمحتوى مفيد ومرضي وأصلي، من مجموعة متنوعة من المواقع عبر الويب". "بينما نعمل على تحسين البحث، فإننا نواصل التركيز على إرسال حركة مرور قيمة إلى المواقع ودعم شبكة ويب صحية ومفتوحة."



لكن التحديثات كان لها بعض العواقب المفاجئة أيضًا. على سبيل المثال، تشير البيانات المستقاة من أداة التحليل SEMrush إلى أن موقع مجلة New York Magazine خسر 32% من حركة المرور على بحث Google في الأشهر الستة الماضية، في حين تقلص موقع GQ.com بنسبة 26%. تشير البيانات إلى أن Urban Dictionary، وهو قاموس شعبي واسع النطاق للغة الإنجليزية العامية، قد انخفض بنحو 18 مليون مشاهدة للصفحة، وهو ما يمثل أكثر من نصف حركة البحث. وانخفض موقع OprahDaily.com بنسبة 58٪ تقريبًا. (SEMrush هي أداة متوافقة مع معايير الصناعة، ولكن أرقامها مجرد تقديرات وهذه البيانات تقيس فقط عدد الزيارات القادمة من بحث Google، على وجه التحديد.)

وقال متحدث باسم مجلة نيويورك إن هذه النتائج غير كاملة ولا تعكس التحليل الداخلي للشركة. لم يستجب ممثلو GQ وOprah Daily وUrban Dictionary لطلبات التعليق حتى وقت نشر هذا المقال. ومع ذلك، قال الخبراء وأكثر من ستة مديرين تنفيذيين لوسائل الإعلام وأصحاب المواقع الإلكترونية لبي بي سي إن الاتجاهات العامة في البيانات كلها حقيقية للغاية.

الزيادة في حركة المرور التي يشهدها موقع Reddit غير مسبوقة على الإنترنت - ليلي راي

بدلاً من هذه المواقع، هناك منصة واحدة ستشاهد الكثير منها: Reddit. وفقًا لـ SEMrush، شهد موقع Reddit طفرة بلغت 126% في عدد الزيارات من بحث Google. الشركة تشعر بالفعل بالفائدة. أعلنت Reddit للتو عن أرباحها الفصلية الأولى منذ أن أصبحت شركة مساهمة عامة في مارس 2024. ويبلغ إجمالي إيراداتها 243 مليون دولار (191 مليون جنيه إسترليني)، بزيادة مذهلة بنسبة 48٪ عن العام السابق.

تقول ليلي راي، نائبة رئيس استراتيجية وأبحاث تحسين محركات البحث في وكالة التسويق Amsive، وأحد المشاهير في عالم تحسين محركات البحث: "إن الزيادة في عدد الزيارات التي يشهدها موقع Reddit غير مسبوقة على الإنترنت". "محتوى الطبخ، ومحتوى البالغين، وألعاب الفيديو، والبستنة، والأزياء، كل شيء على موقع Reddit."

ورفض ممثل رديت التعليق.

Reddit ليس الفائز الوحيد بعد تحديثات خوارزمية Google الأخيرة. تُظهر بيانات SEMrush أن المواقع الأخرى التي أنشأها المستخدمون مثل Quora وInstagram شهدت ارتفاعات فلكية مماثلة، وكانت هناك زيادات مثيرة للإعجاب في LinkedIn وWikipedia أيضًا. بمعنى ما، كانت جوجل تتبع اتجاهًا ما فحسب. على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأت مجموعات كبيرة من مستخدمي الإنترنت الأذكياء في إضافة كلمة "Reddit" إلى نهاية عمليات البحث على الويب على أمل أن تؤدي إلى ظهور أشخاص يشاركون آرائهم الصادقة، بدلاً من مواقع الويب التي تحاول التلاعب بنظام Google. وهو أمر لاحظه مسؤول الاتصال العام في Google للبحث، داني سوليفان.

يقول متحدث باسم Google: "لقد وجدنا أن الأشخاص غالبًا ما يرغبون في التعلم من تجارب الآخرين، ولذلك نعرض المحتوى من مئات المنتديات والمجتمعات الأخرى عبر الويب". "إن اتفاقيتنا مع Reddit لم تتضمن على الإطلاق ترتيب محتواها في مرتبة أعلى على البحث."

لكن نتائج جوجل هي لعبة محصلتها صفر. إذا أرسل محرك البحث حركة المرور إلى موقع واحد، فيجب عليه أن يأخذها من موقع آخر، وستكون التأثيرات على الخاسرين في معادلة Reddit مثيرة بنفس القدر. يقول راي: "إن Google تشن حربًا على مواقع الناشرين". وتقول: "يبدو الأمر كما لو أن Google صممت تحديثًا للخوارزمية لملاحقة المدونين الصغار على وجه التحديد. لقد تحدثت إلى الكثير من الأشخاص الذين تم محو كل شيء للتو".

وقال عدد من أصحاب المواقع وخبراء البحث الذين تحدثوا لبي بي سي إن هناك تحولا عاما في نتائج جوجل نحو مواقع الويب ذات العلامات التجارية الكبيرة، وبعيدا عن المواقع الصغيرة والمستقلة، التي تبدو منفصلة تماما عن جودة المحتوى.

كان التغيير فوريًا بالنسبة لدانيال هارت، رئيس تحرير موقع الأخبار الترفيهية Ready Steady Cut ومقره المملكة المتحدة. "بعد تحديث Google لشهر سبتمبر، انخفضت حركة المرور لدينا إلى النصف على الفور، ولم يعد الأمر كذلكوالأسوأ من ذلك. لقد هاجمتنا للتو أشياء Reddit على وجه الخصوص، ولكن تم استبدالنا أيضًا بمواقع الويب غير المرغوب فيها التي تسرق المحتوى الخاص بنا. يقول هارت: "هذا غير منطقي". وفي الأشهر التالية، أجبر الدخل المفقود شركة Ready Steady Cut على تقليص فريقها المكون من 20 كاتبًا ومحررًا إلى أربعة فقط، كما يقول هارت.

وقال متحدث باسم جوجل إن التحديثات الأخيرة للشركة وجهت ضربة قوية للمحتوى غير المرغوب فيه وغير الأصلي، وإن جوجل تراقب عن كثب تطور الممارسات المسيئة التي تؤدي إلى معلومات منخفضة الجودة في البحث.

وبعد تحديثات جوجل، قدمت الشركة نصائح لأصحاب مواقع الويب وقالت إن هناك طريقًا للتعافي. يقول هارت إن الموقع قام بتعيين مستشارين وركز على توصيات جوجل، وقضى ليالٍ بلا نوم في العمل على تحديث الموقع. وبعد ما يقرب من عام، لم يساعد أي منها. "لقد أهدرت الأشهر الثمانية الأخيرة من حياتي محاولًا اتباع نصيحة Google." هو يقول. "تدعي Google أنها تريد محتوى من أشخاص لديهم خبرة مباشرة وسياق مفيد، ونحن مثال كبير على ذلك. إنه أمر مفجع."

لكن أكبر جريمة، وفقًا لأصحاب مواقع الويب ومنشئي المحتوى الذين تحدثوا إلى بي بي سي، هي الاستجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

تقول جوجل إن النظرات العامة حول الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث ستكون بمثابة نعمة لمواقع الويب. كتبت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في Google، في منشور بالمدونة أن نتائج بحث الذكاء الاصطناعي للشركة تزيد في الواقع من عدد الزيارات التي ترسلها Google إلى مواقع الويب. كتب ريد: "تحصل ميزة AI Overviews على نقرات أكثر مما لو ظهرت الصفحة كقائمة ويب تقليدية لهذا الاستعلام". "بينما نقوم بتوسيع هذه التجربة، سنواصل التركيز على إرسال زيارات قيمة إلى الناشرين والمبدعين." ومع ذلك، لم تشارك الشركة أيًا من البيانات التي تدعم هذا الادعاء، ويشعر العديد من مالكي مواقع الويب وخبراء الصناعة بالقلق من احتمال حدوث تأثير عكسي.

تفترض كاتي بيري، صاحبة موقع نصائح التنظيف Housewife How-Tos، أن المستخدمين سينهون عمليات البحث الخاصة بهم إذا أجاب الذكاء الاصطناعي من Google على أسئلتهم. يقول بيري إن نتائج بحث الذكاء الاصطناعي "تجيب على الأسئلة بشكل سطحي، وفي كثير من الأحيان بشكل غير صحيح، حتى لا يزور الأشخاص موقعي". وفقًا لبيري، انخفضت حركة المرور على موقعها بنسبة 70% بعد تحديث جوجل لعام 2022 وانخفضت بشكل أكبر بعد أن بدأت جوجل في اختبار الذكاء الاصطناعي الجديد. وتقول: "لقد حظي موقعي بعدد زيارات أكبر في الأشهر الأولى من إنشائه مما هو عليه الآن، على الرغم من أن تصنيفاتي لم تتغير كثيرًا".

ويقول آخرون، مثل كاتب السفر ديفيد ليتر، إن العواقب المحتملة تمثل مشكلة خاصة لأنهم يشعرون أن الذكاء الاصطناعي من جوجل يسرق محتواهم بشكل مباشر.

على سبيل المثال، يقول ليتر إن البحث عن "أفضل الأخاديد بالقرب من لاس فيجاس" تم استخدامه لعرض مقال على موقعه على الويب، World Travel Guy. ومع ذلك، أظهر البحث في وقت سابق من هذا الأسبوع استجابة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في أعلى الصفحة بدلاً من ذلك.

يقول ليتر: "لقد استبدلت Google مقالتي بمربع نظرة عامة عملاق على الذكاء الاصطناعي، وهي تقدم إجابة خاطئة في الغالب". "الأماكن الأربعة الأولى التي أدرجها ليست حتى وديانًا ذات فتحات. الوادي ذو الفتحات هو نوع محدد من الوادي ذو ممر ضيق، لكن الذكاء الاصطناعي لا يفهم ذلك. إنه مجرد إدراج وديان عشوائية وحتى مسار للمشي بدلاً من ذلك." تتضمن نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي رابطًا لمقالة ليتر، ولكن فقط إذا أخذت الوقت الكافي للنقر على سهم صغير أسفل النتيجة. يقول ليتر إنه لا يعتقد أنه سيحصل على عدد زيارات أكبر مما اعتاد عليه كأعلى نتيجة بحث. وفي كلتا الحالتين، فهو عزاء صغير. يقول ليتر إن تحديثات خوارزمية Google الأخيرة قضت على 95% من حركة المرور الخاصة به.

تعترف جوجل بأن أدوات الذكاء الاصطناعي قد توفر معلومات غير دقيقة، لكنها تقول إنها تعمل باستمرار على تحسين النتائج. يقول متحدث باسم Google إن النظرات العامة للذكاء الاصطناعي مأخوذة عمومًا من صفحات ويب متعددة، وليس من مصادر واحدة، وإن الردود مصممة لتسليط الضوء على الروابط ذات الصلة. يقول المتحدث الرسمي إنه يمكن للناشرين استخدام علامة خاصة على صفحات الويب الخاصة بهم للتحكم فيما إذا كانت AI Overviews تتضمن رابطًا إلى مواقعهم أم لا. ومع ذلك، بمجرد أن يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي باستخلاص المحتوى الخاص بك، فقد يكون من المستحيل إزالة تلك البيانات.

المسؤولون التنفيذيون في وسائل الإعلام ليسوا الوحيدين الذين يشككون في سيطرة Google على الإنترنت. وتواجه شركة جوجل في الوقت نفسه العديد من الدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار ضد أجزاء مختلفة من أعمال الشركة المترامية الأطراف التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون جنيه إسترليني (2.2 تريليون دولار). وتنتظر الشركة حاليًا قرارًا في دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية تتهم فيها جوجل بإدارة احتكار غير قانوني لصناعة محركات البحث. إذا خسر عملاق التكنولوجيا القضية، فقد تتراوح العقوبات من غرامات ضخمة إلى التفكيك القسري للشركة.

وتزعم شركة جوجل، التي تسيطر على أكثر من 90% من أعمال البحث على مستوى العالم، أن نجاح الشركة ينبع فقط من حقيقة أنها تصنع منتجات متفوقة. المتحدث جوجليقول أحد الأشخاص إن الشركة تواجه "منافسة هائلة" وأن الأشخاص لديهم العديد من الخيارات حول كيفية البحث عن المعلومات عبر الإنترنت.

يقول نافارو، من HouseFresh: "أدرك أن Google لا تدين لنا أو لأي شخص آخر بحركة المرور". "لكن جوجل تسيطر على الطرق. إذا قرروا غدًا أن الطرق لن تصل إلى مدينة بأكملها، فإن تلك المدينة تموت. من القوة جدًا أن نهز الكتفين ونقول: حسنًا، إنها مجرد سوق حرة،" كما تقول. .

يقول نافارو: "قد أحاول العمل في العالم غير المتصل بالإنترنت، فقط أحزم أمتعتي وأعتني بمتجر في مكان ما". "ربما كان من السذاجة الاعتقاد بأننا يمكن أن ننجح فقط من خلال إنشاء محتوى أصلي رائع يرغب الناس في قراءته."