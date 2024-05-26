iOS 18 يتيح لمستخدمي iPhone الحصول على رموز تعبيرية بالذكاء الاصطناعي

قد يضيف iOS 18 المزيد من المرح إلى تجربة iPhone. في نشرة Power On الإخبارية هذا الأسبوع، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن الرموز التعبيرية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي ستكون من بين الميزات الجديدة التي ستعرضها Apple في مؤتمر WWDC الشهر المقبل. كما لو أن مكتبة الرموز التعبيرية الحالية لم تكن ساحقة بما فيه الكفاية، كتب جورمان أن الشركة "تعمل على تطوير برامج يمكنها إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بسرعة، بناءً على ما يرسله المستخدمون من رسائل نصية". أنا، شخصيًا، لا أستطيع الانتظار لرؤية الإبداعات الملعونة التي من المؤكد أنها ستخرج من تلك الإبداعات.

ويقال أيضًا أن شركة آبل تعمل على ذلك حتى يكون لدى مستخدمي iPhone المزيد من خيارات التخصيص لتطبيقاتهم وشاشتهم الرئيسية، مثل القدرة على تغيير لون أيقونات التطبيقات وترتيب الأشياء بحرية أكبر، بدلاً من أن يكونوا مقيدين في تخطيط الشبكة. سيكون هذا الأخير على وجه الخصوص تغييرًا كبيرًا جدًا لشركة Apple، ولكنه بالتأكيد مرحب به لأي مستخدم كان متشوقًا ليصبح أكثر إبداعًا في تصميمات شاشته الرئيسية. بالطبع، لا تزال هذه شائعات، لذا لا تأخذ أيًا منها على أنها حجر.

كان هناك الكثير من الحديث عن خطط الذكاء الاصطناعي لشركة Apple في الفترة التي سبقت مؤتمر المطورين السنوي، والذي يبدأ في 10 يونيو، ولكن بدلاً من ظهور أي شيء مبهرج للغاية في هذه المرحلة، يقترح جورمان أن شركة Apple ستلتزم بالتطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا. من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن شراكة مع OpenAI، ووفقًا لجورمان، قد تعطي دفعة للذكاء الاصطناعي لأشياء مثل عمليات البحث في Safari، وSiri، وتنقيح الصور، ونسخ المذكرات الصوتية. قد تقدم الشركة أيضًا ملخصات ذكية للإشعارات وصفحات الويب والمزيد.