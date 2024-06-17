الإثنين 17 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رومانيا تتقدم على أوكرانيا بهدف في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

أنهى منتخب رومانيا الشوط الأول متقدمًا على أوكرانيا بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا " يورو 2024".

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يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمنتخب رومانيا في مواجهة أوكرانيا

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أمم أوروبا.. قائمة رومانيا المشاركة في يورو 2024

سجل نيكولاي ستانسيو هدف منتخب رومانيا الوحيد في الشوط الأول من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 29 فشل لونين حارس أوكرانيا وريال مدريد في التصدي لها.

بدأ منتخب رومانيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: نيتا.

الدفاع: راتيو و دراجوسين و مارين و بانكو

الوسط: بوركا و كومان و روي مارين

الهجوم: دراجوس و مان و ساتنسيو

يذكر أن منتخب رومانيا يعود للمشاركة في اليورو بعد غياب عن المشاركة في النسخة السابقة 2020.

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