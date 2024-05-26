دعوى قضائية ضد Meta وActivision لإطلاق النار في مدرسة

رفعت عائلات ضحايا إطلاق النار في مدرسة Robb الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس دعوى قضائية ضد ناشري Call of Duty Activision وMeta. وزعموا أن الشركات "عرّضت مطلق النار للسلاح [الذي استخدمه] عن عمد، وأجبرته على رؤيته كحل لمشاكله، ودربته على استخدامه". كما اتهم المدعون الشركات بـ "مضغ المراهقين المنعزلين وإطلاق النار بشكل جماعي".

في الدعوى القضائية، أوضح المدعون أن مطلق النار في Uvalde لعب لعبة Call of Duty، والتي تضمنت بندقية هجومية من صنع صانع الأسلحة دانييل ديفينس. وذكروا أيضًا أنه كان يزور موقع Instagram بشكل متكرر، والذي أعلن عن منتجات صانع الأسلحة. وزعمت الدعوى القضائية أيضًا أن إنستغرام يمنح صانعي الأسلحة "قناة غير خاضعة للرقابة للتحدث مباشرة إلى القاصرين، في منازلهم، في المدرسة، حتى في منتصف الليل". وزعمت أن مطلق النار كان "مراهقًا فقيرًا ومعزولًا" من بلدة صغيرة في تكساس لم يعلم إلا عن أسلحة AR-15 ووضعها نصب عينيه، لأنه تعرض للسلاح من خلال لعب Call of Duty وزيارة Instagram. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت ميتا بأنها أكثر تساهلاً مع بائعي الأسلحة النارية من المستخدمين الآخرين الذين ينتهكون قواعدها. تحظر Meta شراء وبيع الأسلحة والذخيرة، ولكن يمكن للمستخدمين انتهاك السياسة 10 مرات قبل أن يتم حظرهم من منصاتها.

وقال المحامي جوش كوسكوف، محامي المدعين، في مؤتمر صحفي: "الحقيقة هي أن صناعة الأسلحة ودانييل ديفينس لم يتصرفا بمفردهما. لم يكن بإمكانهما الوصول إلى هذا الطفل لولا خدمة إنستغرام". "لم يتمكنوا من تعريضه لحلقة الدوبامين التي تؤدي إلى قتل شخص ما تقريبًا. وهذا ما تفعله Call of Duty." كانت شركة المحاماة التابعة لكوسكوف هي نفس الشركة التي توصلت إلى تسوية بقيمة 73 مليون دولار مع الشركة المصنعة للبنادق ريمنجتون لعائلات ضحايا إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية.

صرح متحدث باسم Activision لصحيفة واشنطن بوست وبلومبرج لو أن "إطلاق النار على Uvalde كان مروعًا ومفجعًا بكل الطرق"، وأن الشركة تعرب عن أعمق تعاطفها مع العائلات، لكن "ملايين الأشخاص حول العالم يستمتعون بألعاب الفيديو دون اللجوء إلى أعمال مروعة."