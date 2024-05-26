بعد رحيل تشافي.. تشكيل برشلونة أمام أشبيلية بالدوري الإسباني
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفا ثقيلا على إشبيلية مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة بالدوري الإسباني لموسم 2023-2024.
إقرأ أيضًا..
ويخوض النادي الكتالوني المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
خط الدفاع: جول كوندي، إينجو مارتينيز، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.
خط الوسط: أندرياس كريستنسن، بيدري، جوندوجان، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.
دكة بدلاء البارسا: رونالد أراوخو، فيران توريس، رافينها، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، أوريول روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.