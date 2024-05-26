الفحص الطبي لـ 350 شخصًا في قافلة ذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء

توقيع الكشف الطبي علي 350 شخصًا في اليوم الأول من القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع محافظة شمال سيناء لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال محمد راجح، مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء، ان القافلة عقدت في اليوم الاول في المدرسة الفكرية بالشيخ زويد، وتم توقيع الكشف الطبي علي 350 شخصًا وصرف العلاج اللازم بالمجان، وتركيب 25 طرف صناعي لذوي القدرات الخاصة وتركيب 30 سماعة طبية لضعاف السمع.



وأضاف أحمد الشريف، نائب مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء، أن القافلة الطبية تضم 8 تخصصات طبية وهي الأطفال والباطنة والجراحة والجلدية والعظام والمسالك والانف والاذن والحنجرة والمخ والاعصاب، وتستمر حتى الخميس المقبل، حيث ستكون غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء في المدرسة الفكرية بالعريش، ويوم الأربعاء المقبل في المدرسة الفكرية ببئر العبد، ويوم الخميس المقبل في مدرسة رابعة للتعليم الأساسي بقرية رابعة ببئر العبد، وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين.



بدورها وجهت الدكتورة عزة كمال، المنسق العام للقافلة، الشكر لمؤسسة مصر الخير علي دعمها الدائم لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات مشيره الي التعاون المشترك بين المؤسسة ومدارس التربية الخاصة.

من جانبه أكد المحاسب علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، علي أن المديرية لا تدخر جهدًا في خدمة أبناء سيناء بشكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص طبقا لتوجيهات محافظ شمال سيناء.