الهلال والنصر.. تحديد ملعب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن ملعب مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024، والمقرر له يوم الجمعة المقبلة.



ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين بين النصر والهلال.



وتأهل النصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين بعد الفوز على الخليج بثلاث أهداف مقابل هدف فيما أنتصر الهلال على اتحاد جدة بهدفين لهدف.



ويخوض النصر مباراته في الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مساء غدا الإثنين مع اتحاد جدة فيما يلتقي الهلال مع الوحدة.



ويهدف الهلال تحقيق اللقب العاشر له في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواصل اقترابه من أهلي جدة صاحب الرقم القياسي بـ 13 لقبا، فيما يبحث النصر بقيادة كريستيانو رونالدو عن لقبه السابع في تاريخه بعدما حققه آخر مرة في عام 1990.

