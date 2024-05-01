النصر يهزم الخليج بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حقق فريق النصر الفوز على نظيره فريق الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين.



سجل أهداف النصر في شباك الخليج كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 من عمر اللقاء وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37، قبل أن يعاود رونالدو التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 58، بينما سجل هدف الخليج الوحيد اللاعب فواز عوض في الدقيقة 82.

بهذا الفوز تأهل النصر لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لمواجهة الهلال في قمة نارية بنهائي البطولة بعد فوز الهلال على الاتحاد أمس بهدفين مقابل هدف.

تشكيل النصر لمواجهة الخليج بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، عبدالإله العمر، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الخليج لمواجهة النصر بنصف نهائي خادم الحرمين الشريفين

بينما بدأ فريق الخليج مباراته أمام النصر بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو، خالد ناري.

في خط الوسط: منصور حمزة، سعيد حمسة، يونج جانج.

في خط الهجوم: محمد شريف، رودريجز، فابيو مارتينيز.