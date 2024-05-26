طريقة عمل الفطيرة التركية الهشة أفضل الأكلات التركية

الفطيرة التركية الهشة من الوصفات اللذيذة التي يمكنك إعدادها لكسر الروتين وطهي وصفة مختلفة يحبها أفراد أسرتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

الفطيرة التركية

طريقة عمل الفطيرة التركية الهشة

المقادير

- لتحضير العجينة :

دقيق : 250 جراماً

حليب بودرة : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

سكر : نصف ملعقة كبيرة

الخميرة الفورية : نصف ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان ونصف

زبادي : نصف كوب (بما يعادل 55 غم)

الماء : نصف كوب

- لتحضير الحشوة :

لحم مفروم : 500 غراماً (مطهي)

زيتون أسود : كوب (شرائح)

جبن موزاريلا : كوب

جبن الشيدر : كوب (مبشور)

الفطر : كوب (معلب ومقطع شرائح)

- للتغليفة :

البيض : 1 حبة (مخفوق)

الخل : نصف ملعقة صغيرة

حبّ البركة : حسب الحاجة

السمسم : حسب الرغبة

جبن موزاريلا : نصف كوب

طريقة التحضير

لتحضير العجينة:

في وعاء، ضعي الدقيق مع السكر والخميرة، واخلطي المكونات بواسطة السباتولا، ثم أضيفي الحليب البودرة واخلطي، واسكبي الزيت واخلطي بيدك، وأضيفي الملح واخلطي مجدداً، ضعي الزبادي ونصف كمية الماء، واخلطي المكونات، أضيفي الكمية المتبقية من الماء واعجني بالسباتولا.

اعجني للحصول على عجينة ليّنة ومتماسكة.

غطّي الوعاء واتركي العجينة جانباً حوالي 60 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.

على سطح صلب مرشوش بالدقيق، ضعي العجينة وكوّريها على هيئة كرة.

بواسطة سكين، قطعي العجينة إلى قسمين متساويين، وغطّي القسم الأول واتركيه جانباً.

افردي القسم الثاني على سطح صلب بواسطة شوبك على حجم الصينية.

في صينية تارت مدهونة بالزيت، ضعي العجينة لتغطية القعر.

مدّي العجينة حتى تغطي الأطراف أيضاً.

بواسطة شوكة، اصنعي بعض الثقوب على قعر الصينية حتى تمنعي العجينة من الإرتفاع.

لتحضير الحشوة:

وزّعي اللحم المطهو على كامل العجينة.

ضعي الفطر ثمّ الزيتون يليها جبن الموزاريلا وجبن الشيدر.

افردي القسم الثاني من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على حجم صينية التارت.

ضعي هذه العجينة على وجه الصينية مع تثبيت الأطراف نحو الداخل.

بواسطة شوكة، اصنعي بعض الثقوب على وجه العجينة.

اتركي العجينة ترتاح حوالي 10 دقائق.

حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.

في وعاء صغير، اخلطي البيضة مع الخلّ، وبواسطة فرشاة، ادهني وجه الفطيرة بخليط البيض.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون حوالي 30 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن ثمّ ضعي على وجه الفطيرة جبن الموزاريلا المبشور ووزّعي السمسم وحبّة البركة.

أعيدي الصينية إلى الفرن مع إشعال هذا الأخير من فوق حوالي 10 دقائق أو حتى يأخذ وجه العجينة لوناً ذهبياً ويذوب الجبن.