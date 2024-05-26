التين المجفف.. مقاوم لمرض السكر وصحي للشعر والبشرة| فوائد لن تتوقعيها

التين المجفف من الأكلات السريعة التي يمكنك حملها في حقيبتك، لتناوله عند الشعور بالجوع المفاجيء، فيساعد على الإحساس بالشبع فترة طويلة ويمد الجسم بالطاقة والحيوية، بجانب فوائد عديدة، وفيما يلي نقدم لك أهمها.

فوائد تناول التين المجفف

مقاوم طبيعي لمرض السكري

رغم احتواء التين المجفف على كمية معتدلة من السكر إلى أنه يساعد على مقاومة مرض السكري، وذلك بسبب وجود مركبات عديدة فيه تقلل من ارتفاع السكر في الدم، أهمها فيتامين ه، العفص بالإضافة إلى الألياف.

حماية الأعصاب والعضلات

يحتوي التين المجفف على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد الأعصاب على القيام بوظائفها ويساهم في عملية انقباض العضلات.

علاج الإمساك

يحتوي التين المجفف على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين البراز وإضافة كميات كبيرة منه، وتقليل الإمساك، ويكون بمثابة مادة حيوية، أو مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تسكن الأمعاء.

الحصول على شعر صحي وبشرة جذابة

يحتوي التين المجفف على مواد مضادة للأكسدة والتي بدورها تعمل على التقليل من ظهور علامة تقدم سن البشرة، كما يحتوي التين المجفف على مضادات ميكروبية طبيعية تحمي من العدوى الميكروبية التي تؤثر على صحة البشرة.

من جهة أُخرى يحتوي التين المجفف على عنصري الحديد والزنك اللذان يحافظان على صحة الشعر ويقللان من نسبة تساقطه.

الوقاية من سرطان القولون

إن وجود الألياف يساعد على تطهير القولون من المواد التي تسبب السرطان.

تقوية العظام

يعد التين غنيا بالكالسيوم، لذا فهو يساعد على تقوية العظام، وبذلك فالتين يجعل العظام أكثر كثافة وأقوى، وفضلا عن ذلك يحتوي التين المجفف على كميات كافية من فيتامين (K) والمغنيزيوم، وهما من العناصر المهمة لصحة العظام.

خفض الكوليسترول

يحتوي التين على البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان، وعندما تمر الألياف عبر الجهاز الهضمي فإنها تمتص كرات الكوليسترول وتخرجها من الجسم.