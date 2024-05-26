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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساوثهامبتون يتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون
ساوثهامبتون

تأهل ساوثهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد ليكمل عقد الثلاث فرق المتأهلة إلى مسابقة البريميرليج.

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وكان ليستر سيتي، و إيبسويتش تاون تأهلا بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تتويج ليستر بلقب الشامبيونشيب فيما حصد إيبسويتش بقيادة سام مرسي على المركز الثاني المؤهل مباشرةً إلى المسابقة.

تأهل ساوثهامبتون بعد فوزه على ليدز يونايتد بهدف نظيف في مباراة نهائي الدورة الفاصلة المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، "بلاي أوف".

سجل آدم أرمسترونج لاعب ساوثهامبتون الهدف بعد تسديدة رائعة سكنت شباك ليدز ليمنح فريقه الفوز والتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحصل الفائزة في الدورة الفاصلة المؤهلة للبريميرليج على مبلغ 170 مليون جنيه إسترليني، ليعود ساوثهامبتون بعد عام من هبوطه من مسابقة الدوري الإنجليزي في 2023.
 

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