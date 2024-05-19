الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

احتفال مانشستر سيتي بالتتويج بـ الدوري الإنجليزي.. شاهد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

شهدت اللحظات القليلة الماضية احتفالات كبيرة من لاعبي مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد الفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

txt

في 45 دقيقة.. هدف حمدي وهجوم الزمالك أمام نهضة بركان

وحمل كايل ووكر لقب الدوري الإنجليزي ليحتفل مع زملاؤه، وسط أجواء احتفالية كبيرة.

شاهد.. احتفال مانشستر سيتي بالتتويج بـ البريميرليج

وكان فيل فودين، قد نجح في تسجيل الهدف الأول في اللحظات الأولي من المباراة، فيما عاد نفس اللاعب ليُحرز الهدف الثاني في الدقيقة 18 من نفس الشوط.

بينما أحرز محمد قدوس الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وسجل رودريجو هيرنانديز كاسكانتي الهدف الثالث للسيتزين في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

الجدير بالذكر أن تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد الصراع الشرس بينه وبين اَرسنال خلال الجولات الماضية.

مواد متعلقة

هنادي مهنا تساند الزمالك بتيشيرت النادي داخل استاد القاهرة (صور)

تسديدة أحمد حمدي تمنح الزمالك أول أهدافه أمام نهضة بركان

الجريدة الورقية