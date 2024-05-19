احتفال مانشستر سيتي بالتتويج بـ الدوري الإنجليزي.. شاهد

شهدت اللحظات القليلة الماضية احتفالات كبيرة من لاعبي مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد الفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحمل كايل ووكر لقب الدوري الإنجليزي ليحتفل مع زملاؤه، وسط أجواء احتفالية كبيرة.

شاهد.. احتفال مانشستر سيتي بالتتويج بـ البريميرليج

وكان فيل فودين، قد نجح في تسجيل الهدف الأول في اللحظات الأولي من المباراة، فيما عاد نفس اللاعب ليُحرز الهدف الثاني في الدقيقة 18 من نفس الشوط.

بينما أحرز محمد قدوس الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وسجل رودريجو هيرنانديز كاسكانتي الهدف الثالث للسيتزين في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

الجدير بالذكر أن تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد الصراع الشرس بينه وبين اَرسنال خلال الجولات الماضية.