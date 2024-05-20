هالاند : لم يكن لدينا شك في الفوز بلقب الدوري الانجليزي

أعرب النجم النرويجي ايرلينج هالاند عن سعادته بتتويج فريقه مانشيستر سيتي بلقب الدوري الأنجليزي الممتاز مساء الأحد بعد الفوز على فريق ويستهام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحصد الستيزنز لقبهم الرابع على التوالي في الدوري الاعرق على مستوى العالم .

وقال ايرلينج هالاند في تصريحات لصحيفة الديلي ميل بعد الفوز بلقب الدوري الانجليزي:"لم يكن لدى اي شك في إمكانية التتويج بلقب الدوري وبعد الفوز بمباراة توتنهام لم يكن هناك أي مجال لامكانية التفريط في الفوز باللقب" .

وتابع: “ما حدث هذا الموسم مشابه لما حدث في الموسم الماضي عندما كنا متأخرين في فترة أعياد الميلاد لكننا عدنا وفزنا بالدوري الأنجليزي”.

وأكمل: "عن صعوبة مباريات الدوري الأنجليزي قال الهداف النرويجي: قبل الحضور إلى هنا ( يقصد الانضمام الى مانشيستر سيتي) لم أكن اتوقع كل هذه الصعوبات الموجودة في المباريات .

وتابع تصرحياته: " نحن نلعب كل المباريات تحت الضغط والشد العصبي و حتمية الفوز لحصد الالقاب وهو امر مرهق للغاية ولا يمكن احتماله في بعض الأحيان.

انا سعيد للغاية ولا يمكنني الشكوى فقد اسعدنا جماهيرنا وهو ما يهمنا في المقام الأول.

وحول حصوله على لقب الدوري الانجليزي للعام الثاني على التوالي قال هالاند : انه امر جيد ان أحقق لقب الهداف عامين متتاليين .. لا أتحدث كثيرا مثلما يفعل البعض واترك الملعب يتحدث وحقيقة الأمر هذا مريح كثيرا لي .