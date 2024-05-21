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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المغربي شادي رياض على أعتاب الدوري الإنجليزي

شادي رياض
شادي رياض

بات اللاعب المغربي شادي رياض قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه ريال بيتيس بعدما أبدت بعض الأندية الإنجليزية اهتمامها بضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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المغربي شادي رياض على أعتاب الدوري الإنجليزي

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دخل نادي كريستال بالاس الإنجليزي في مفاوضات مع أجل التعاقد مع شادي رياض لاعب برشلونة السابق.

وقدم كريستال بالاس بالفعل عرضا من أجل ضم شادي رياض بلغ قيمته 12 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كحوافز إضافية لإغراء ناديه بيتيس بالموافقة على رحيل صاحب الـ20 عاما.

وأكدت التقارير أن شادي رياض أبدى موافقته على عرض كريستال بالاس ما جعل ناديه بيتيس يوافق على رحيله، ويفصل انتقاله الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة.

وكان شادي رياض رحل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة من برشلونة ف العام الماضي، ومع وجود بند شراء مقابل 3 مليون يورو، ويملك الفريق الكتالوني حق إعادة الشراء مقابل 7 مليون يورو.

برشلونة سيحصل على مبلغ 3 مليون قيمة الشراء بالإضافة إلى 50% من قيمة الصفقة المنتظرة.
 

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