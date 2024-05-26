الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنريكي يكشف رأيه في مبابي بعد الرحيل عن باريس

مبابي وإنريكي
مبابي وإنريكي

كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن رأيه فيما يخص المستويات التي يقدمها كيليان مبابي في اللعبة، بعدما أعلن رحيله عن النادي العاصمي مع نهاية الموسم الجاري.

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ووكان مبابي قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، حيث رفض الاستمرار لموسم اَخر، بعد تجديد عقده مع إدارة النادي خلال عام 2022.

وتحدث إنريكي في صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، لا يوجد لاعب يُشبه كيليان، لذا سنوقع مع لاعب مختلف".

وتابع: "سنحاول التوقيع مع أربعة أو خمسة أو ستة لاعبين،و بالتأكيد سنبذل قصارى جهدنا".

وكان باريس سان جيرمان، قد تواصل مع عدد من اللاعبين الأوروبيين المميزين لاختيار خليفة مبابي، كـ برناردو سيلفا ورافائيل لياو وخفيتشا كفاراتسخيليا.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت بأن مبابي وقع عقود انتقاله لريال مدريد الإسباني خلال الشهور القليلة الماضية.

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