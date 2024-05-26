الخطيب يُشيد برحلة محمد صلاح الاحترافية

قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إشادة كبيرة بالمسيرة الاحترافية للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع العديد من الأندية التي لعب لها.

وتحدث الخطيب في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، محمد صلاح يعد لاعبًا رائعًا، ولديه القدرة فنية وبدنية مميزة، فقد ساعدته في تقديم نفسه للعالم، بجانب الاحترافية التي يتمتع بها".

وأكمل: "أظن أن ليفربول لديه الرغبة في استمرار صلاح، الذي حقق معه الدوري الإنجليزي وعددًا من الألقاب الأوروبية، وأتمنى له التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية".

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح سيكون الموسم المقبل أخر موسم له مع ليفربول، حيث تبحث العديد من الأندية السعودية عن الحصول على خدماته.

وكان محمد صلاح قد لعب لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها تشيلسي وفيورنتينا وروما الإيطالي، بجانب ليفربول، والذي حقق معه دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.