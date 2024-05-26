الأهلي يكشف مواعيد اختبارات الناشئين بالمحافظات

أعلن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مواعيد اختبارات القطاع في محافظات "الغربية والشرقية والسويس والإسكندرية" خلال الأيام المقبلة.‏



وتقرر طرح استمارات التقدم للإختبارات ومواعيد إقامتها في المحافظات على النحو التالي:‏



في سياق آخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء أمس السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

وجاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

ونجح المارد الأحمر في الحفاظ على تقدمه خلال الخمس وسبعون دقيقة الماضية، حيث يرغب لاعبو الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

