بونوتشي يعلن نهاية مسيرته الكروية

أعلن المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي نجم يوفنتوس السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في نهاية الموسم الكروي الحالي.





وأكد ليوناردو بونوتشي أن مباراته الأخيرة في كرة القدم ستكون يوم الأحد مع فريقه فنربخشة مع إسطنبول سبور في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري التركي.



كتب بونوتشي عبر قناة نادي فنربخشة الرسمية: كان من دواعي سروري أن أكون جزءً من تلك العائلة الرائعة وحاولت إظهار أفضل ما لدي داخل وخارج الملعب.



وواصل أنه سيخوض معركته الأخيرة، مضيفا أنه يريد أن ينهي مسيرته بحصد لقب الدوري التركي، ولديهم الفرصة لنكون أبطالا، شكرا لكم جميعا.



ويأتي فنربخشة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي بفارق 3 نقاط عن جالة سراي المتصدر.



وكان نادي فنربخشة أصدر بيانا يعلن فيه أن مدافعه بونوتشي سيخوض مباراته الأخيرة مع الفريق الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، وحصل على قميص فنربخشة موقع من كل لاعبي الفريق.



وكان بونوتشي خاض معظم مسيرته الكروية مع يوفنتوس وفترة قصيرة مع إي سي ميلان.

