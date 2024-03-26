أهلي ٢٠٠٧ يلتقي فنربخشة التركي في ثاني جولات دورة زد الودية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2007 ، مساء اليوم الثلاثاء مع فنربخشة التركي، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 سنة، المقامة على ملاعب زد بالتجمع الخامس.



يدخل «أهلي 2007» مباراته أمام الفريق التركي وهو يبحث عن الفوز الثاني له، بعد انتصاره في الجولة الأولى على أستون فيلا الإنجليزي بهدف دون رد، سجله محمد هيثم.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة أندية عالمية، وهي أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيين، وفينورد الهولندي، وفنربخشة التركي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وأونيون برلين الألماني، إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولون العرب وإنبي وبيراميدز.

ويلعب الأهلي ضمن مجموعة تضم أستون فيلا وفنربخشة والمقاولون العرب، حيث يواجه فنربخشة الليلة، على أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة المقاولون غدًا الأربعاء.

يذكر أن فريق أهلي 2006 نجح بالتتويج بالبطولة في العام الماضي، على حساب فينورد الهولندي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.