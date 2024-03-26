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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يهزم فنربخشة التركي في بطولة زد الدولية

المقاولون 2007
المقاولون 2007

أنتصر فريق المقاولون العرب لمواليد 2007  على فنربخشة التركي في المواجهة الأولى له  بثنائية نظيفة ، أحرزها أحمد خالد و يوسف صابر،   وبهذا الفوز المستحق يتصدر المقاولون العرب مجموعته في بطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 عامًا 2024.

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رئيس المقاولون يهنئ فريق السباحة لذوي القدرات الخاصة

وحضر الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين المباراة ورافقه الكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين من أجل دعمهم وقدم التهنئة للاعبين وشكرهم علي الجهد المبذول وتمني لهم التوفيق والحصول على البطولة.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد و مدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد و مخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد و أخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد.

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