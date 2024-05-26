موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري غدًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري غدًا الإثنين باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الإثنين في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.



وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.