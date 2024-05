فى احتفاليه بـ " ازها السخنة ".. رومانيا تفوز بجائزة توب موديل في دورته الـ٣٠

حبيبة الشاعر: المسابقة لفتت انظار العالم ونجحت فى الترويج للغردقة والسخنة







بعد نحو أسبوعين من الفعاليات والمنافسات، أُسدل الستار على مسابقة توب موديل "Top Model of the World” فى دوته الـ 30 من خلال الحفل الختامى وإعلان الفائزة باللقب من بين 38 متسابقة من مختلف دول العالم، وفازت عدة بلدان بألقاب مختلفة منهم "كوبا" و"الولايت المتحدة" و"بريطانيا" و"پولندا" ولكن كان حظ "رومانيا" الأكبر في فوزها بعدة القاب واهمهم "Top Model of the World”.

واقيم الحفل الختامى لمسابقة "Top Model of the World” في كالا پالوما بمنتجع أزهي العين السخنة المخصص للحفلات والمهرجانات على البحر مباشرة ، وتضمن الحفل عدد من الاستعراضات الفنية والمسابقات الثقافية وقيام المتسابقات بتصنيع الفساتين التى يرتدينها بأنفسهن، وضمت لجنة التحكيم واختيار الفائزات عدد من خبراء السياحة والإعلام.



جاء حفل الختام بعد تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة استمر لمدة أسبوعين في مدينة الغردقة بين منتجعات صن رايز المنظمة للمسابقة، حيث استضافت المجموعة 38 متسابقة من مختلف بلاد العالم حيث نجحت في تجسيد أصول الضيافة والمزايا السياحية المصرية ، واستمتعو بشواطئ فى صن رايز توكانا ريزورت وصن رايز الما باي ريزورت، وشراء بعض القطع المتعلقة بمصر بشكل عام والغردقة بشكل خاص للذكرى من فندق ميراكي ريزورت.

وانتقلت الفتيات والمنظمين إلي فندق «تان أوك» بمنتجع أزها السخنة التابع لشركة مدار للتطوير المملوكة لرجل الاعمال حسام الشاعر، لاقامة الحفل الختامى فى منتجع ازها الذى بدأ بأداء غنائي للفنانة الشابة ناتالي بشارة ثم افتتح الحفل صانع المحتوى مروان يونس الذى امتع الحضور من وسائل الاعلام المصرية والعربية والأجنبية والمدونين والمؤثرين في مجال التواصل الاجتماعي بخفة دمه و تلقائيته في أداء تقديم الحفلات.

وأكدت حبيبة الشاعر رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ونائب رئيس مجموعة صن رايز ان نجاح فاعليات مسابقة توب موديل فى مصر دعاية قوية للسياحة المصرية بشكل عام وفرصة كبيرة لتنشيط سياحة المسابقات سواء فى المدن السياحية او القاهرة الكبرى، خاصة مع نجاح الحفل الختامى الذى اقيم فى «تان أوك» بمدينة العين السخنة والذي لفت أنظار العالم من 38 دولة خاصة بحضور 38 عارضة من أجمل العارضات في تلك الدول.

وأضافت نائب رئيس مجموعة صن رايز أن التسويق الالكترونى للمقاصد المصرية نجح بشكل كبير الفترة الماضية نتيجة استضافة المشاهير والمؤثرين والمدونين على السوشيال ميديا، وبالتالى فان مسابقة توب موديل ومشاركة العارضات والمدونين والمؤثرين يساعد بشكل كبير فى التسويق والدعاية للمقاصد المصرية بالغردقة والعين السخنة.

وأشارت الي ان تلك الفعاليات تم تغطيتها إعلاميا حول العالم بجانب نشرها بكافة وسائل التواصل الاجتماعي مما يعد دعاية قوية للغردقة بشكل خاص والسياحة المصرية بشكل عام، وأوضحت أن الهدف الأساسي لصن رايز من تنظيم المسابقة هو تحقيق الترويج للمقاصد السياحية المختلفة فى مصر، مشيرة إلى ان المسابقة تحظى بمتابعة عالمية وتغطية إعلامية واسعة من قنوات أجنبية ومجلات متخصصة.

1000127926

1000127928

1000127924