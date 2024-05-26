4 أشخاص يستغلون سائحة في تهريب المخدرات.. تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية سمسار عقارات ومصور بفندق شهير بالجونة واثنين آخرين على المعاش، إلى الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة من خلال استغلال السائحين بدون علمهم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جلبوا جوهراً مخدراً «فينثيل أمين» من بليجكا إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة عبر البريد المصري، مستغلين إحدى السيدات السائحات المقيمة في مدينة الغردقة دون علمها.

ومن جهة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ عدد (280) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك في إطار جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.