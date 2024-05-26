الإحصاء: مصر تنتج 11.3 مليار م3 من المياه النقية في 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد 26 مايو 2024، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي لعام 2022/2023، والتي كشفت عن إنجازات هامة في قطاع المياه في مصر خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات المركزي للإحصاء، ارتفاع إجمالي كمية المياه النقية المنتجة في مصر خلال عام 2022/2023 إلى 11.3 مليار م3، مقارنة بـ 11.2 مليار م3 في العام السابق، بزيادة طفيفة قدرها 1.1%، وتأتي 90.2% من المياه النقية المنتجة من محطات المياه السطحية (نهر النيل) التي بلغ عددها 1137 محطة، بكمية إنتاج 10.1 مليار م3.

كما تم إنتاج 1 مليار م3 من المياه النقية من محطات المياه الجوفية (الآبار الإرتوازية) التي بلغ عددها 1559 محطة، وتم إنتاج 0.2 مليار م3 من المياه النقية من محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها 56 محطة.

وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في الإنتاج، إلا أن الاستهلاك ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 8.9 مليار م3، بينما انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة بنسبة طفيفة 0.3% ليصل إلى 106.6 م3.

وانخفضت نسبة الفقد من المياه النقية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 1.5% لتصل إلى 26.1%، وارتفعت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى 99.4%، بينما بلغت 96.4% لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناة السويس.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، فقد ارتفع عدد محطات الصرف الصحي المعالجة بنسبة 5% ليصل إلى 508 محطة، وتم معالجة 5.4 مليار م3 من مياه الصرف الصحي خلال عام 2022/2023، بزيادة 3.3% عن العام السابق.

وتُظهر مؤشرات المياه والصرف الصحي لعام 2022/2023 جهودًا حكومية مستمرة لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في مصر، مع التركيز على زيادة الإنتاج، ترشيد الاستهلاك، تحسين جودة المياه، وتوسيع نطاق معالجة مياه الصرف الصحي.