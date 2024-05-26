سلة الصيد تتوج ببطولة الدورى العام 3X3 تحت 23 سنة

توج فريق صيد الدقى ببطولة الدورى العام لإتحاد كرة السلة 3x3 تحت 23سنة لأول مرة فى تاريخ النادى ،وذلك عقب فوزه على فريق الزمالك والمعادى بالدور النهائى من البطولة والتى اقيمت على ملاعب 6 أكتوبر.



مثل الفريق اللاعبين على محمد حمدى،سيف الدين وائل السعيد،عمر قاسم حسن،احمد محمد يحيى،مصطفى شادى الشجيع.



كما حصد فريق صيد الدقى(2) المركز الثالث والميدالية البرونزية فى البطولة،بفريق يضم اللاعبين على هشام يونس،رؤوف طارق رؤوف،محمد هشام السروجى،محمد مجدى كامل،يوسف على محمد،على اشرف محمد.



الجهاز الفنى والادارى:

رئيس الجهاز وائل الطنانى،نائب رئيس الجهاز محمود السداوى،المدير الفنى ايمن غنيم،مدير ادارى على الخطيب،ادارى هشام اسماعيل.