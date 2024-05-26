الشرقية: تسوية الأراضي الفضاء ببلبيس حتى لا تتحول لمقالب عشوائية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الأحد، جولة مفاجئة استهدفت المرور على شوارع مدينة بلبيس، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية.

وبدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد منطقة حي الشيخ عمر ليصدر توجيهاته للدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنبيه على أصحاب قطع الأرض الفضاء داخل وخارج الحيز العمراني بتسويرها حفاظاً عليها وحتى لا تتحول لمقالب عشوائية تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين واتخاذ اللازم قانونا.

وكلف المحافظ، رئيس المركز بحصر الشوارع الجانبية والضيقة بمنطقة حي الشيخ عمر، وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فوراً في أعمال الرصف، ولتطوير باستخدام بلاط الانترلوك، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بالعيادة الشاملة للتأمين الصحي بمدينة بلبيس، وتفقد غرفة الأشعة والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتأدية الخدمة الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على العيادة واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكداً أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد أحد المخابز بالمدينة لمتابعة سير العمل به، والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز، وكذلك والتأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز، وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين باستمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز والمحال التجارية والأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين

رفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الانترلوك

اختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة بلبيس بتفقد عزبة الكيلانية ليكلف رئيس المركز بإعداد المقايسات اللازمة لرصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الانترلوك، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.