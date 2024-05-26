عاجل
عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الأدوية
الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يستضيف الاسماعيلي بالجولة الـ 25 في الدوري الممتاز

بوابة الوفد الإلكترونية

يتقابل فريق الإسماعيلي مع نظيره البنك الأهلي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي في الـ4 عصرا على ستاد القاهرة الدولي.


ويتواجد البنك الأهلي في المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ 22 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 14 مباراة.

 

وعلى الجانب الآخر، يقع الإسماعيلي في المركز الـ12 بـ26 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 10 مباريات.

 

الجريدة الورقية