البنك الأهلي يستضيف الاسماعيلي بالجولة الـ 25 في الدوري الممتاز

يتقابل فريق الإسماعيلي مع نظيره البنك الأهلي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي في الـ4 عصرا على ستاد القاهرة الدولي.



ويتواجد البنك الأهلي في المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ 22 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 14 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يقع الإسماعيلي في المركز الـ12 بـ26 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 10 مباريات.