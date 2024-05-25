بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم السبت بالبنوك

سعر الدولار بداية تعاملات اليوم السبت.. حقق سعر الدولار في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم السبت أمام الجنيه المصري، استقرارًا، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، وسط ثبات في الطلب على الدولار وتدبير القطاع المصرفي والبنوك لجميع الطلبات.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر صرف الدولار، بداية تعاملات اليوم السبت، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدولار بداية تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 46.57 جنيه للشراء، ونحو 46.71 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 46.85 جنيه للشراء، ونحو 46.95 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.