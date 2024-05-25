السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم السبت

الدولار
الدولار

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أول أمس بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

txt

وصلت لـ1200 دولار.. هيئة تنشيط السياحة: حجز غرفة بالساحل الشمالي تحتاج لواسطة

txt

المصرية للاتصالات تحصل على قرض بقيمة 200 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل


ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.
وترصد “بوابة الوفد” خلال التقرير التالي سعر صرف الدولار اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو  47.10 جنيه للشراء، و47.20 للبيع.
جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع

مواد متعلقة

بعد تثبيت أسعار الفائدة.. سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الجمعة بالبنوك

ارتفاع الدولار مع تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

قبل تحديد أسعار الفائدة.. سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية والقطاع المصرفي

آخر تحديثات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

صعود سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي

الجريدة الورقية