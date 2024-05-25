سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم السبت

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أول أمس بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.

وترصد “بوابة الوفد” خلال التقرير التالي سعر صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 للبيع.

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع