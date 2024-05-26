كشفت أخصائية الغدد الصماء ناتاليا موكرشيفا، أنه في بعض الأحيان قد يكون من الصعب التمييز بين أعراض مرض الغدة الدرقية والمشاكل العقلية.

وقالت عالمة الغدد الصماء موكرشيفا إن هذا قد يكون أول أعراض تشير إلى وجود مشاكل في الغدة الدرقية.

وأشارت الطبيبة إلى أن مرض الغدة الدرقية يرتبط بالتغيرات السلبية في إنتاج هرموناتها: في أغلب الأحيان نتحدث عن نقص الهرمونات (قصور الغدة الدرقية)، ولكن من الممكن أيضًا إفرازها المفرط (فرط نشاط الغدة الدرقية).

وحذرت الطبيبة من أن مثل هذه التغيرات في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية لها تأثير على الجهاز العصبي المركزي.

وفقا لناتاليا موكرشيفا، يمكن أن تكون المشاكل العقلية أول أعراض مرض الغدة الدرقية: أربعة من كل عشرة أشخاص يعانون من قصور الغدة الدرقية يلاحظون زيادة القلق.

وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب التمييز بين المرض النفسي وأعراض قصور الغدة الدرقية.

وقالت الأخصائية لموقع aif.ru: "يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من أعراض الاكتئاب السريري ومشاعر الحزن والتهيج".

بالإضافة إلى ذلك، مع قصور الغدة الدرقية غير المعالج، يتطور تضخم الغدة الدرقية ويحدث زيادة مميزة في حجم الغدة الدرقية بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون الغدة الدرقية غير كافية، تميل مستويات الكوليسترول إلى الارتفاع، مما قد يسبب اضطرابات في عمل القلب والأوعية الدموية وغالبًا ما تعاني النساء اللاتي يعانين من انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية من العقم.

قصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الدرقي. ويُطلق على هذه الحالة أيضًا نقص نشاط الغدة الدرقية. قد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة. إلا أنه قد يؤدي بمرور الوقت عند عدم علاجه إلى مشكلات صحية أخرى، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول ومشكلات القلب.

تُستخدم تحاليل الدم لتشخيص قصور الدرقية. وعادةً ما يتميز العلاج بالهرمون الدرقي بالبساطة والأمان والفاعلية فور تحديدك أنت وطبيبك الجرعة المناسبة لك.

تعتمد أعراض قصور الدرقية على مدى شدة الحالة. عادة ما تبدأ المشكلات في الظهور ببطء، وغالبًا ما تستغرق عدة سنوات.

في البداية قد تلاحظ بالكاد أعراض قصور الدرقية، مثل الإرهاق وزيادة الوزن. وربما تعتقد أن هذا جزء مما يحدث مع التقدم في السن. ولكن مع استمرار تباطؤ عملية الأيض، قد تظهر عليك مشكلات أكثر وضوحًا.