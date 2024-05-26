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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا

توج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا بعد فوزه على أولمبيك ليون بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

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باريس سان جيرمان يصفع ريال مدريد

أفتتح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي التسجيل لفريقه باريس سان جيرمان في الدقيقة 22 قبل أن يضيف الإسباني فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة في 34، ثم قلّص المدافع الإيرلندي جاك أوبرين النتيجة لليون في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

باريس بطل فرنسا

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة كأس فرنسا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ذلك في مباراة نجمه الفرنسي كيليان مبابي الأخيرة مع الفريق الباريسي بعدما أعلن اللاعب رحيله عن صفوف باريس . 

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باريس سان جيرمان يصفع ريال مدريد

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