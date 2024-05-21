باريس سان جيرمان يصفع ريال مدريد

وجه نادي باريس سان جيرمان صفعة لريال مدريد بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.



ويهتم نادي باريس سان جيرمان وريال مدريد بالتعاقد مع ليني يورو مدافع فريق ليل في الميركاتو.



وقطع الفريق الباريسي شوطا كبير من أجل خطف التعاقد مع يورو من منافسه ريال مدريد، بعد أن اتفق على الصفقة مع مسؤولي ليل على ضمه.



وقدم باريس سان جيرمان مبلغ 50 مليون، من أجل التعاقد مع ليني يورو، وقطع الطريق على الملكي.



لكن مازال ليني يورو مازال يفضل ريال مدريد على الانتقال لـ باريس سان جيرمان رغم أن النادي الباريسي نجح في التوصل لإتفاق مع ليل حول الصفقة.



ويميل ريال مدريد للانسحاب من الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد المبالغة من نادي ليل في الطلبات المالية، وانتظار قدومه بشكل مجاني في صيف 2025.



ويملك ليني يورو عقدا مع ليل حتى صيف 2025، وعليه من الممكن أن يوقع المدافع مع أي نادي في شهر يناير المقبل.

