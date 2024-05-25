التفاصيل الكاملة لجوائز حفل ختام مهرجان كان السينمائي

أقيم منذ قليل، حفل ختام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي انطلقت في 14 مايو الجاري، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم.

وتقدم على جوائز حفل ختام مهرجان كان ما يقرب من 186 فيلما، وانقسمت بين 22 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان، و18 فيلمًا في مسابقة نظرة ما، ومسابقات أخرى.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها القائمة الكاملة لجوائز حفل ختام مهرجان كان:-

-فاز فيلم Anora للمخرج الأمريكي شون بيكر جائزة السعفة الذهبية.

حصد جيسي بليمنز، جائزة أفضل ممثل عن فيلم Kinds of Kindness.

حصدت كل من كارلا صوفيا غاسكون، زوي سالدانا، سيلينا غوميز وأدريانا باز على جائزة أفضل ممثلة مناصفة عن فيلم EMILIA PÉREZ.

حصد كورالي فارجيت على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم The Substance.

فاز المخرج ميغال غوميز عن إخراج فيلم GRAND TOUR جائزة أفضل مخرج.

حصد هافدان أولمان توندي جائزة أفضل أول تجربة سينمائية عن فيلم Armand.

حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم Emilia Pérez للمخرج جاك أوديار.

فاز فيلم The Man Who Could Not Remain Silent لـ نيبوجشا سلييبكوفيتش جائزة أفضل فيلم قصير.

حصل فيلم Bad for a moment للمخرج دانيال سواريز على تنويه خاص لأفضل فيلم قصير.

حصد جائزة خاصة من لجنة التحكيم؛ المخرج محمد روسلوف عن فيلم THE SEED OF THE SACRED FIG.



جوائز مسابقة نظرة ما