تتويج اليونايتد بكأس الاتحاد يطيح بنيوكاسل خارج أوروبا وتشيلسي إلى كأس المؤتمر

أدى فوز مانشيستر يونايتد مساء اليوم السبت بلقب كأس الاتحاد الأنجليزي بعد الفوز على منافسه مانشيستر سيتي الى خلط اوراق الفرق المتأهلة الى المنافسات الاوروبية في الموسم المقبل من الدوري الانجليزي .

وكان فريق مانشيستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج قد قدم أسوأ مواسمه على الاطلاق في تاريخه في بطولة الدوري الانجليزي واحتل المركز الثامن وبالتالي كان خارج تمثيل الدوري الانجليزي والاندية الانجليزية في البطولات الاوربية في الموسم المقبل الا ان فريق مانشيستر يونايتد حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على مانشيستر سيتي وبالتالي اختلفت اسماء الاندية الانجليزية التي ستشارك على مستوى القارة العجوز في الموسم المقبل .

فوز مانشيستر يونايتد أهله مباشرة للمشاركة في بطولة الدوري الاوربي الى جانب فريق توتنهام صاحب المركز الخامس في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما سيشارك تشيلسي صاحب المركز السادس في بطولة كأس المؤتمر الاوربي بعدما كان سيشارك في بطولة الدوري الاوربي بينما خرج نيوكاسل من حسابات المسابقات الاوربية في الموسم المقبل بعدما احتل المركز السابع وكان مؤهلا للمشاركة في بطولة كأس المؤتمر الاوربي لكن فوز مانشيستر يونايتد ابعده تماما عن المشاركات الاوربية .

يذكر ان اندية مانشيستر سيتي و ارسنال و ليفربول واستون فيلا ستشارك في بطولة دوري أبطال اوربا في الموسم المقبل .