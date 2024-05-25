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الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي لفوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يضرب موعدًا مع الزمالك في السوبر الأفريقي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

ضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

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مقاهى ونوادي القليوبية تمتلئ بمشجعى الأهلى فى نهائى أفريقيا

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الأهلي يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على الترجي

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب نهضة بركان المغربي.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

الجدير بالذكر أن هذه ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي، بعد مرور 30 عاما على أول لقاء في السوبر والذي أقيم في جنوب أفريقيا وتوج بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.

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