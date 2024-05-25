مقاهى ونوادي القليوبية تمتلئ بمشجعى الأهلى فى نهائى أفريقيا

احتشدت أعداد هائلة من جماهير النادى الأهلى بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، وذلك لمشاهدة بطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين فريق النادى الأهلى والترجى التونسى، ضمن دورى نهائى افريقيا .

نهائي دورى أبطال أفريقيا بين فريق النادى الأهلى والترجى التونسى..

ذلك وسط أجواء حماسية مميزة لتشجيع لاعبي فريق النادى الأهلي على الفوز بدورى نهائي إفريقيا.

يستضيف فريق النادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وفي سياق متصل - كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الإدارات الفرعية بضرورة متابعة استعدادات المراكز بتوفير أماكن مشاهدة المباراة للمترددين مع وجود شاشات عرض مناسبه داخل المراكز تسعى لتشجيع النادي الأهلي المصري في مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



كما ان مراكز الشباب التى ستذيع المباراة هى 83 مركزا هى إدارة شباب بنها مراكز شبلنجة، كفر الحصة، المنشية، مرصفا، ميت عاصم، طحلة، كفر الجزار، كفر الشيخ إبراهيم، نقباس، منية السباع، جمجرة الجديدة، كفر سندنهور، نادي بنها الرياضي، إدارة شباب شبين مراكز شباب مدينة شبين القناطر، عرب جهينة، عرب صبيح، تل بنى تميم، كفر شبين، الحصافة، منشاة الكرام، الشيخة سالمة، الأحراز، منية شبين، النادي الرياضي بشبين القناطر.