الأهلي يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على الترجي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

وصف المباراة..

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

ونجح المارد الأحمر في الحفاظ على تقدمه خلال الخمس وسبعون دقيقة الماضية، حيث يرغب لاعبي الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني – كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: وسام أبو علي – بيرسي تاو – حسين الشحات.

تشكيل الترجي التونسي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح.

الوسط: جيلان الشعلالي، روجير اهولو، حسام تقا.

الهجوم: حسام الدين غشة، ميديرو ساس، رودريجيز.