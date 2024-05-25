تعليم القليوبية: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، لم ترصد أية شكاوى بشأن اليوم الأول للامتحانات وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية.

وكانت قد اطمأنت منذ الصباح الباكر على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان بسهولة، ويسر، وتوفير كافة وسائل تأمين الأسئلة، كما اطمأنت على انتطام الطلاب بلجان الامتحانات، وعدم وجود أية شكاوى، أو شغب أمام لجان الامتحانات.

وشددت على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط، والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدة على ضرورة توافر الشفافية، والهدوء داخل اللجان، والتصدى للغش بكل صوره، وأشكاله، ومنع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان.

وأكدت مدير تعليم القليوبية، على هدوء اللجان وحسن سير الامتحانات، كاشفة أنه لا توجد أية شكاوى من أسئلة الامتحانات، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التي تم دراستها .

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قامت بتجهيز نحو 12 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات، للقائمين على سير الامتحانات وتجهيزهم بالإعاشة اللازمة، حيث يؤدي الامتحان في الدبلومات الفنية «الصناعية، والزراعية، والفندقية، والتجارية»، نحو 53289 طالب، بإجمالي 162 لجنة حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية الصناعي 20807 طالب، موزعين على 71 لجنة، مقابل 8210 طالب، بالقسم الزراعي موزعين على 22 لجنة، و19906 طالب، بالثانوي التجاري موزعين على 56 لجنة، و4366 طالب بالثانوى الفندقي، موزعين على 13 لجان.