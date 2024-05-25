احمد الجندي يتوج ببرونزية بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بتركيا

توج احمد الجندي، لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية لبطولة نهائي كأس العالم، المقامة حاليًا في تركيا خلال الفترة من 20 وحتى 26 مايو الجاري، بمشاركة افضل 36 لاعب و36 لاعبة من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

وتمكن احمد الجندي بالفوز بالميدالية البرونزية، بعدما حل في المركز الثالث برصيد 1524 نقطة، وحصد لاعب المجر شابا بوم الميدالية الذهبية برصيد 1535 نقطة، بينما حقق لاعب فالنتين براد الميدالية الفضية برصيد 1525 نقطة، وحصل معتز وائل لاعب منتخبنا الوطني علي المركز ال 6 محققاً 1492 نقطة.

تضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من: “احمد الجندي ، محمد الجندي، ، معتز وائل، احمد اشرف ، سلمى أيمن، أميرة قنديل، وملك خالد“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في تركيا، دكتور شادي عبدالعزيز امين صندوق الاتحاد رئيسا للبعثة ويوسف حمدي إداريا للبعثه ، بالاضافة الي اسلام سعيد ممثلا عن البنك الاهلي المصري راعي الاتحاد ، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد وجهاز فنيا يضم كل من المديريين الفنيين رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى ومحمد العسال ومؤمن سيد ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح و ياسر عصر مديرا فنيا للفروسية و هشام سليمان مديرا فنيا للجري و ابراهيم سكر مديرا فنيا للرماية وكل من الدكتور محمد خالد ومصطفي صدقي للعلاج الطبيعي واصابات الملاعب وعلي غنيم مديرا فنيا للياقة البدنية ومحمد خاطر أخصائي المكملات الغذائية.

.يذكر أن بطولة نهائي كأس العالم يشارك بها افضل 36 لاعب و 36 لاعبة يتأهلوا من سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث الـ 4 ، لتكون بذلك آخر مرحلة من مراحل كأس العالم ، ليستعدوا لانطلاق بطولة العالم للكبار والتي سوف تقام بالصين في يونيو المقبل ، لتكون بذلك المحطة الأخيرة للتأهل لأولمبياد باريس 2024 .