وزير الرياضة يُشيد بنتائج منتخب الخماسي الحديث ببطولة العالم في بلغاريا

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة التي حققتها بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث في بطولة كأس العالم ببلغاريا، والتي أقيمت خلال الفترة من 7 حتى 13 مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

ورفعت مصر رصيدها إلى أربع ميداليات متنوعة في جولة كأس العالم في صوفيا، حيث توجت ملك إسماعيل ببرونزية فردي السيدات، وحصد مهند شعبان فضية فردي الرجال، وذهبت البرونزية لمحمد الجندي وكانت ذهبية الزوجي المختلط لمهند شعبان وهايدي مرسي هي ختام الميداليات.



تأتي أهمية البطولة كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.