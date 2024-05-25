83 مركز شباب تذيع مباراة الأهلى والترجى الليلة فى القليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة فى ٨٣ مركز شباب ونادي فى محافظة القليوبية.

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديري الإدارات الفرعية بضرورة متابعة استعدادات المراكز بتوفير أماكن مشاهدة المباراة للمترددين مع وجود شاشات عرض مناسبه داخل المراكز تسعى لتشجيع النادي الأهلي المصري في مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



لفت " الصبروط ان مراكز الشباب التى ستذيع المباراة هى 83 مركزا هى إدارة شباب بنها مراكز شبلنجة، كفر الحصة، المنشية، مرصفا، ميت عاصم، طحلة، كفر الجزار، كفر الشيخ إبراهيم، نقباس، منية السباع، جمجرة الجديدة، كفر سندنهور، نادي بنها الرياضي.

شبين القناطر..



وفي إدارة شباب شبين مراكز شباب مدينة شبين القناطر، عرب جهينة، عرب صبيح، تل بنى تميم، كفر شبين، الحصافة، منشاة الكرام، الشيخة سالمة، الأحراز، منية شبين، النادي الرياضي بشبين القناطر.

قليوب - شبرا الخيمة..



وفي إدارة شباب قليوب مراكز صنافير، بلقس، نادى قليوب الاجتماعى، صنافير، وحلابة، كوم اشفين، عزبة الجندي، ناى، الإصلاح الزراعى ، قلما ) وفي إدارة شباب شبرا الخيمة مراكز بيجام، ميت نما، المنشيه الجديده، ١٥مايو ، مساكن اسكو، منطى، سليم والوحدة، شبرا البلد .

كفر شكر..



وفي إدارة شباب كفر شكر ميت الدريج، أسنيت، المنشيه الصغرى، كفر تصفا، تصفا ، المفتى، كفر عزب غنيم، كفر كردى، الصفين .

القناطر الخيرية..



وفي ادارة شباب القناطر الخيرية باسوس، ابوالغيط، الخرقانية، شلقان، سندبيس، قرنفيل، نادى القناطر الخيرية.

طوخ - قها..



وفي إدارة شباب طوخ قها، دندنا، طنط الجزيرة، مشتهر، منشية مشتهر، أجهور الكبرى، ميت كنانة، زاوية بلتان، كوم الاطرون، كفر الرجالات، نامول، كفر الفقهاء، بلتان .

الخانكة..



وفي إدارة شباب الخانكة عرب العيايدة، كفر عبيان، مدينة الخانكة ، القلج ، وادي النيل، الأمل، نادي الخانكة، نادي سكك حديد ابو زعبل، نادي العبور، مركز شباب مدينة العبور، نادي الاتحاد السوداني .

نهائي دوري ابطال افريقيا..



تقام المباراة الليلة في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، ويدير مباراة الاهلى والترجى التونسى الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.