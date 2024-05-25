السلع التموينية تشترى 250 ألف طن سكر خام

انتهت ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الموافق 25 مايو 2024 بشراء كمية 250 ألف طن سكر خام وصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر اكتوبر ٢٠٢٤.

هذا مع إستمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق.

وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)

فترات وصول خلال الفترة :-

من 1 - 15 سبتمبر 2024

و/أو من 15 - 30 سبتمبر 2024

و/أو من 1 - 15 اكتوبر 2024

و/أو 15 - 31 أكتوبر 2024

وذلك بالسداد : At Sight