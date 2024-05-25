السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

السلع التموينية تشترى 250 ألف طن سكر خام

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الموافق 25 مايو 2024 بشراء كمية 250 ألف طن سكر خام وصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر اكتوبر ٢٠٢٤.

هذا مع إستمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق.

وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت  عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) 
فترات وصول خلال الفترة :-
من 1 - 15 سبتمبر 2024
و/أو من 15 - 30 سبتمبر 2024   
و/أو من 1 - 15 اكتوبر 2024
و/أو 15 - 31 أكتوبر 2024
   وذلك بالسداد : At Sight

الجريدة الورقية