أول أيام التشريق..أعمال الحاج في اليوم الثاني من عيد الضحى المبارك

بدأ اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 11 ذي الحجة، والتي يُحرم فيها الصيام ويستحب ذكر الله فيها كثيرًا.

وأوضح الأزهر الشريف عبر بوابته الإلكترونية، اعمال اليوم الأول من أيام التشريق، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" رواه مسلم، ومن أهم أعمالها التالي:

يبدأ الحاج في رمى الجمرات الثلاث بعد الظهر أى بعد الزوال حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أى مكان من منى.

يبدأ الحاج برمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التى تسمى العقبة.

يرمى الحاج كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويُكبر مع كل حصاة، والأفضل في رمى الجمرة الصغرى والوسطى أن يرميها وهو مستقبل القبلة والجمرة بين يديه ثم يتقدم على الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فيستقبل القبلة ويدعو طويلاً.

تُرمى جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يذهب ولا يقف للدعاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها.

يذكر أن مجموع الجمرات في أيام التشريق سبعون؛ منها: سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها الجمار الثلاث ثاني أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها ثالث أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها رابع أيام العيد، وذلك بحسب ما اوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت الدار أشارت إلى أن العدد السابق حقِّ مَن يُتِمُّ ولم يتعجل، أما مَن تعجل وأراد الخروج مِن منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد؛ فإنه يرمي جمرة العقبة سبعًا يوم النحر، وإحدى وعشرين لليوم الثاني، وإحدى وعشرين لليوم الثالث، فحينئذٍ يكون مجموعها في حقِّ مَن تعجل تسعًا وأربعين حصاة.