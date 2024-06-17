أسعار العملات الأجنبية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الاثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حالة من الثبات وذلك في البنك المركزي المصري نظرًا لإجازة البنوك والمصارف بمناسبة العيد والمستمرة حتى نهاية الأسبوع.

سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 17-6-2024