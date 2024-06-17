أسعار العملات الأجنبية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الاثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حالة من الثبات وذلك في البنك المركزي المصري نظرًا لإجازة البنوك والمصارف بمناسبة العيد والمستمرة حتى نهاية الأسبوع.
سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 17-6-2024
- سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع
- سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.
- سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.
- سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.
- سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.64 جنيه للشراء و 34.75 جنيه للبيع.
- سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.
- سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.89 جنيه للشراء و 6.91 جنيه للبيع.
- سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.