دفاع النواب: الموقف المصري صلب وثابت في دعم القضية الفلسطينية

اشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، بالموقف المصري الصلب والثابت في دعم القضيه الفلسطينيه والتمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعه ومنها ادخال المساعدات وايقاف الحرب في غزة وإقامة دولته المستقلة وإقرار السلام في الشرق الأوسط.

وثمن وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، من موقف الرئيس السيسي الشهم الشجاع الرافض لتصفيه القضيه الفلسطينيه ، مؤكداً بأن اتصالات ولقاءات المسئولين وزعماء العالم بالقيادة المصرية للتفاهم وللتباحث ، وآخرهم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس ، دليل علي دور مصر المحوري والرئيسي في حل قضية الشرق الأوسط ، وان القاهرة هي الرقم الصعب الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفاله في الشرق الأوسط و العالم.

وتابع المصري بأن القوات المسلحة المصرية لها الذراع الطولي في المنطقة ، ومن اعتي الجيوش في العالم ولايمكن الاستهانه بقدراتها وانها ، تتخذ نهج الحكمه في التعاطي مع الاحداث ، مع ثبات ووجود وحضور اختيار أن كل السيناريوهات متاحة إذا تم المساس بالأمن القومي المصري وثوابت الدولة المصريه .

ووجة وكيل دفاع النواب رسالة للمصريين اطمئنوا فخلفكم رئيس شجاع شريف وجيش لايقهر وقادرين عن الذود عن أراضينا وحقوقنا في الوقت والمكان المناسب .